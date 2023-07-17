Суд обязал выделить орловцам места для «габаритного» мусора

17.7.2023 | 12:26 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Иск подала прокуратура.

Фото: ИА «Орелград» (иллюстративное)

Ранее надзорное ведомство провело соответствующую проверку в посёлке городского типа Верховье. Выяснилось, что на территориях многоквартирных домов, которые обслуживает управляющая компания ООО «Жилсервис Верховье», отсутствуют места, предназначенные для крупногабаритных твёрдых коммунальных отходов.

Это расценили как нарушение официальных правил обращения с ТКО, а также санитарных и эпидемиологических требований. Прокурор обратился в суд.

Иск был рассмотрен и удовлетворён. Исполнение решения Верховского районного суда находится на прокурорском контроле, сообщили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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