В Орле обещают обновить 30 контейнерных площадок

Мэрия опубликовала конкретный список.

Провести эту работу обещают до конца текущего года. В ряде случаев площадки не обновят, а обустроят «с нуля».

Деятельность ведётся в рамках специальной муниципальной целевой программы, которая рассчитана на десять лет и реализуется три года. В 2023-м на неё потратят 2,7 миллиона рублей.

«В рамках выделенных средств возможны ремонт или устройство оснований, ограждений площадок, подъездных путей к ним, а также закупка бункеров», — рассказали в управлении жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Орла.

В Железнодорожном районе обновят 12 площадок:

на пересечении Лесопильной и Полевой,

на пересечении Пушкина и Белинского,

на пересечении улицы Тульской и переулка Переходного,

на пересечении улицы Пушкина и переулка Культурного,

на пересечении улицы Абрамова и Соколова и улицы Молдавской,

на пересечении улицы Абрамова и Соколова и переулка Летнего,

на пересечении улицы 4-й Курской и переулка Речного,

в районе дома по 1-й Курской, 161,

в районе дома по 3-й Курской, 79,

в районе дома по Гайдара, 34,

в районе дома по Новосильской, 163,

в районе дома по Фомина, 103.

В Заводском районе – восемь площадок:

на пересечении Поселковой и 6-й Орловской Дивизии,

на пересечении Колхозной и Чайкиной,

в районе дома 2-й Пушкарной, 109,

в районе дома по Панчука, 85,

в районе дома по Степной, 1,

в районе дома по Брянской, 34,

в районе дома по Яблочной, 40.

В Северном районе — пять:

в районе дома по Германо, 1,

в районе дома по Московскому шоссе, 101,

в районе домов по переулку Верхне-Щекотихинскому, 9 и 25,

в районе дома по Михалицына, 103.

Столько же в Советском районе:

в районе дома по Наугорскому шоссе, 50,

в районе дома по Коммуны, 19,

в районе дома по Левый берег реки Оки, 111,

в районе дома по Максима Горького, 116,

в районе дома по Технической, 31.

ИА «Орелград»