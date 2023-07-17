В Орле обещают обновить 30 контейнерных площадок

17.7.2023 | 14:23 ЖКХ, Новости

Мэрия опубликовала конкретный список.

Фото: ИА «Орелград»

Провести эту работу обещают до конца текущего года. В ряде случаев площадки не обновят, а обустроят «с нуля».

Деятельность ведётся в рамках специальной муниципальной целевой программы, которая рассчитана на десять лет и реализуется три года. В 2023-м на неё потратят 2,7 миллиона рублей.

«В рамках выделенных средств возможны ремонт или устройство оснований, ограждений площадок, подъездных путей к ним, а также закупка бункеров», — рассказали в управлении жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Орла.

В Железнодорожном районе обновят 12 площадок:

  • на пересечении Лесопильной и Полевой,
  • на пересечении Пушкина и Белинского,
  • на пересечении улицы Тульской и переулка Переходного,
  • на пересечении улицы Пушкина и переулка Культурного,
  • на пересечении улицы Абрамова и Соколова и улицы Молдавской,
  • на пересечении улицы Абрамова и Соколова и переулка Летнего,
  • на пересечении улицы 4-й Курской и переулка Речного,
  • в районе дома по 1-й Курской, 161,
  • в районе дома по 3-й Курской, 79,
  • в районе дома по Гайдара, 34,
  • в районе дома по Новосильской, 163,
  • в районе дома по Фомина, 103.

В Заводском районе – восемь площадок:

  • на пересечении Поселковой и 6-й Орловской Дивизии,
  • на пересечении Колхозной и Чайкиной,
  • в районе дома 2-й Пушкарной, 109,
  • в районе дома по Панчука, 85,
  • в районе дома по Степной, 1,
  • в районе дома по Брянской, 34,
  • в районе дома по Яблочной, 40.

В Северном районе — пять:

  • в районе дома по Германо, 1,
  • в районе дома по Московскому шоссе, 101,
  • в районе домов по переулку Верхне-Щекотихинскому, 9 и 25,
  • в районе дома по Михалицына, 103.

Столько же в Советском районе:

  • в районе дома по Наугорскому шоссе, 50,
  • в районе дома по Коммуны, 19,
  • в районе дома по Левый берег реки Оки, 111,
  • в районе дома по Максима Горького, 116,
  • в районе дома по Технической, 31.

ИА «Орелград»

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