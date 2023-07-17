В Орле обещают обновить 30 контейнерных площадок

Мэрия опубликовала конкретный список.
Провести эту работу обещают до конца текущего года. В ряде случаев площадки не обновят, а обустроят «с нуля».
Деятельность ведётся в рамках специальной муниципальной целевой программы, которая рассчитана на десять лет и реализуется три года. В 2023-м на неё потратят 2,7 миллиона рублей.
«В рамках выделенных средств возможны ремонт или устройство оснований, ограждений площадок, подъездных путей к ним, а также закупка бункеров», — рассказали в управлении жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Орла.
В Железнодорожном районе обновят 12 площадок:
- на пересечении Лесопильной и Полевой,
- на пересечении Пушкина и Белинского,
- на пересечении улицы Тульской и переулка Переходного,
- на пересечении улицы Пушкина и переулка Культурного,
- на пересечении улицы Абрамова и Соколова и улицы Молдавской,
- на пересечении улицы Абрамова и Соколова и переулка Летнего,
- на пересечении улицы 4-й Курской и переулка Речного,
- в районе дома по 1-й Курской, 161,
- в районе дома по 3-й Курской, 79,
- в районе дома по Гайдара, 34,
- в районе дома по Новосильской, 163,
- в районе дома по Фомина, 103.
В Заводском районе – восемь площадок:
- на пересечении Поселковой и 6-й Орловской Дивизии,
- на пересечении Колхозной и Чайкиной,
- в районе дома 2-й Пушкарной, 109,
- в районе дома по Панчука, 85,
- в районе дома по Степной, 1,
- в районе дома по Брянской, 34,
- в районе дома по Яблочной, 40.
В Северном районе — пять:
- в районе дома по Германо, 1,
- в районе дома по Московскому шоссе, 101,
- в районе домов по переулку Верхне-Щекотихинскому, 9 и 25,
- в районе дома по Михалицына, 103.
Столько же в Советском районе:
- в районе дома по Наугорскому шоссе, 50,
- в районе дома по Коммуны, 19,
- в районе дома по Левый берег реки Оки, 111,
- в районе дома по Максима Горького, 116,
- в районе дома по Технической, 31.
ИА «Орелград»