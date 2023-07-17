В Орловской области онкозаболеваемость растет уже 10 лет

Стала доступна статистика первичной заболеваемости онкологией.

Правительство Орловской области в новой редакции утвердило региональную программу «Борьба с онкологическими заболеваниями». В паспорте этой программы приведена аналитика, которая оценивает текущее состояние онкологической помощи в регионе. Согласно приведенным данным, динамика показателя первичной заболеваемости онкологическими заболеваниями выглядит достаточно тревожно. В Орловской области, как и в России в целом, на протяжении последних 10 лет отмечается неуклонный рост числа злокачественных новообразований (ЗНО). Прирост данного показателя в 2022 году по сравнению с 2012 годом составил 28,1 процента (в среднем по РФ – 19,8 процента).

Сообщается, что в 2022 году в Орловской области впервые в жизни выявлено 3872 случая злокачественных новообразований. «Грубый» показатель заболеваемости ЗНО на 100 000 населения области составил 542,2 случая (в 2021 году – 479,71, в 2020 году – 483,62). Отмечается рост показателя заболеваемости по сравнению с уровнем 2012 года на 31,6 процента (по РФ: в 2021 году – 397,91, в 2020 году – 379,65; по ЦФО: в 2021 году – 379,33, в 2020 году – 368,21).

В 2022 году показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями превышал среднеобластной в Новосильском (703,3 случая на 100 000 населения), Дмитровском (660,2), (654,2), Свердловском (630,8), Новодеревеньковском (581,7), Болховском (564,4) Мценском (557,9), Шаблыкинском (555,9) и Верховском (545,9) районах. Превышения было зарегистрировано и в Орле. Отмечается также, что в Орловской области выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях значительно ниже аналогичного среднероссийского показателя. Однако на протяжении последних 10 лет прослеживается устойчивая тенденция к росту данного показателя — с 43,4 процента в 2012 году до 54,8 процента в 2022 году.

Добавим, что в прошлом году дополнительная диспансеризация была возобновлена после ковидных ограничений. Ей подлежало 272 009 человек (в 2021 году – 213 047, в 2020 году – 135 566), но из них прошли осмотры всего 94 555 человек, или 34,76 процента от плана. Впрочем, в ковидные годы показатели были еще ниже – так, в 2021 году – плановые осмотры прошли всего 13 066 орловцев (6,1 процента от плана), в 2020 году – 34 181 человек (17,4 процента). В 2022 году из общего числа осмотренных было выявлено 40 случаев (0,04 процента) заболевания с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования (в 2021 году – 4 (0,03 процента), в 2020 году – 5 (0,012 процента).

ИА «Орелград»