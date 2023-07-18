Экс-снабженец «Орёлводоканала» признан виновным в получении взяток

18.7.2023 | 13:36 Важное, ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Его осудили на шесть лет лишения свободы.

Фото: orel-gazeta.ru

Дело рассматривал Советский районный суд Орла. В роли подсудимого оказался бывший начальник управления «Орёлводоканала» по закупкам и снабжению.

Как сообщает прокуратура Орловской области, мужчину, занимавшего ответственный пост, признали виновным в двух преступлениях – получении взяток «в значительном» (40 тысяч и 102 тысячи рублей) и «в крупном» (свыше миллиона рублей) размерах.

Первые два эпизода, объединённые в одно, относятся к периоду с февраля 2019-го по декабрь 2020-го и с сентября 2021-го по март 2022-го. Деньги передавались в качестве незаконной платы за содействие в заключении договоров между муниципальным «Орёлводоканалом» и одной из компаний (на поставки некой продукции). А также – как гарантия дальнейших долгосрочных финансовых и хозяйственных отношений между юрлицами.

Второй эпизод, с более крупным размером, имело место в период с августа 2017-го года по февраль 2022-го. Эту взятку орловец получил от представителя сразу двух фирм.

В итоге экс-снабженец получил шесть лет колонии строгого режима, а также штраф в 7 миллионов 200 тысяч рублей. Кроме того, суд конфисковал у него деньги, полученные в качестве взяток.

Преступления выявлены Управлениями ФСБ и МВД России по Орловской области. Следствие также велось при их оперативном сопровождении.

ИА «Орелград»

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