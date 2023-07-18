Качество медицины и образования проверят в Орловской области

В регионе стартует статистическая процедура выборочного наблюдения.

Федеральная служба государственной статистики в период с 19 июля по 7 августа 2023 года проведет в России выборочное наблюдение качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения. Соответственно, в Орловской области его проведут сотрудники Орелстата. В этом ведомстве пояснили, что такое наблюдение проводится один раз в два года. Оно представляет собой мониторинг и оценку эффективности мер по реализации Концепции демографической политики РФ на период до 2025 года, утвержденной еще в 20207 году указом президента.

Наблюдение основано на выборочном опросе представителей различных групп и слоев населения, проживающих во всех субъектах Российской Федерации, пояснили также в Орелстате. В целом по стране масштабным статистическим исследованием будет охвачено 48 тысяч частных домашних хозяйств. Непосредственно в Орловской области обследованию подлежат 500 домохозяйств, из них 300 – в городской местности.

В частности, в Орле планируется охватить исследованием 180 домохозяйств, в Ливнах и Мценске – по 30. В Орловском муниципальном округе интервьюеры посетят 50 частных домохозяйств. Опросы также будут проведены в Мценском, Ливенском, Верховском, Урицком, Свердловском, Кромском, Глазуновском и Троснянском районах. Статистики будут лично опрашивать членов домашних хозяйств, то есть респондентов по месту их проживания. Перед проведением опроса интервьюеры обязаны предъявить служебное удостоверение Федеральной службы государственной статистики, а также детально пояснить, что они и зачем пришли.

«Выборочное наблюдение организуется в целях получения статистической информации, отражающей фактические потребности населения в получении образовательных и медицинских услуг, социальном обслуживании, услуг в области содействия занятости населения, удовлетворенность населения объемом и качеством полученных услуг, их влияние на уровень благосостояния семей», — констатируют в Орелстате.

ИА «Орелград»