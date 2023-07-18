На выборах губернатора Орловщины появился ещё один кандидат

Это Светлана Ковалёва.

Выдвиженец от партии «Новые люди» прошла необходимые процедуры и зарегистрирована в качестве полноценного кандидата на губернаторских выборах. Об этом она сама сообщила в социальных сетях. Ковалёва является депутатом Орловского областного совета и президентом региональной Торгово-промышленной палаты.

Ранее Областная избирательная комиссия выдала удостоверение кандидата в губернаторы Владиславу Числову, представителю ЛДПР, заместителю председателя областного совета, главе комитета по взаимодействию со СМИ, информационным технологиям и трудовым отношениям.

Остальные два кандидата пока не зарегистрированы окончательно. Облизбирком продолжает проверку их документов (в том числе, подписей, собранных в их поддержку). Это действующий глава области Андрей Клычков (КПРФ) и Владимир Стебаков («Зелёные»). Ещё один выдвинутый кандидат, Владислав Абрамов («Российский общенародный союз»), отказался от дальнейшего участия в процессе, так как не нашёл для себя возможности пройти муниципальный фильтр.

Выборы губернатора Орловской области пройдут 8, 9 и 10 сентября.

ИА «Орелград»