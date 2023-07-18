Облизбирком подвел предварительные итоги выдвижения и регистрации кандидатов

В Орловской области завершился период предоставления документов кандидатами для регистрации на выборах губернатора.

Напомним, изначально о своем желании побороться за указанный пост облизбирком известили пять кандидатов. После очередного этапа осталось четверо из них. Дело в том, что Владислав Абрамов, региональным отделением «Российского общенародного союза», документы для регистрации в Избирательную комиссию Орловской области в установленный срок не представил. В результате он утратил статус кандидата.

Остальные претенденты все еще включены в предвыборную борьбу. Как сообщили в облизбиркоме, на его 34-м заседании было принято решение о регистрации кандидата на должность губернатора Владислава Числова, выдвинутого Орловским региональным отделением ЛДПР – Либерально-демократической партии России. Кандидату уже вручено удостоверение зарегистрированного кандидата. Кроме того, в облизбирком документы для регистрации представили Андрей Клычков (КПРФ), Светлана Ковалева («Новые люди») и Владимир Стебаков («Российская экологическая партия «Зеленые»).

Избирательная комиссия также сообщает, что в регионе закончился и период выдвижения кандидатов в органы местного самоуправления. Напомним, в единый день голосования 10 сентября на территории 16 районов пройдут дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. Всего планируются к замещению 26 вакантных мандатов. Как сообщили в Избирательной комиссии Орловской области, на местных выборах кандидатов выдвинули отделения трех политических партий. Так, «Единая Россия» выдвинула 26 кандидатов, ЛДПР – Либерально-демократическая партия России — 17 кандидатов, КПРФ — 14 кандидатов. Кроме того, о своем выдвижении избирательные комиссии уведомили 25 кандидатов-самовыдвиженцев. Теперь, как пояснили в облизбиркоме, до 18.00 часов 26 июля кандидаты в органы местного самоуправления будут предоставлять документы для регистрации.

ИА «Орелград»