Орловцы подозреваются в торговле нелегальным «табачком»

18.7.2023 | 16:42 Закон и порядок, Новости

В группу входили 11 человек.

Фото: Управление МВД по Орловской области

Как сообщает Управление МВД по Орловской области, это трое мужчин и восемь женщин – жители Мценска и Мценского района. Они действовали в период с июня 2022-го по май 2023-го. Торговля велась непосредственно во Мценске.

Её обороты впечатляют. Полиция изъяла около 19,5 тысяч пачек сигарет – без акцизов, с поддельными марками, а также с настоящими, но других стран. Общая стоимость всего этого «добра» потянула на 2,3 миллиона рублей.

Уголовное дело возбуждено Следственной частью Следственного управления Управления МВД России по Орловской области. Подозреваемым вменяют «незаконный оборот табачных изделий, совершённый организованной группой в особо крупном размере». Максимальное наказание, предусмотренное этой частью статьи 171.1 УК РФ — лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

В настоящее время следствие продолжается. Полиция выясняет все обстоятельства совершённых преступлений.

Фото: Управление МВД по Орловской области

ИА «Орелград»

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