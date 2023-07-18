Орловец отсудил у продавца смартфонов 55 тысяч

ИП попытался «взвинтить цену» на товар.

О любопытном случае рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области. Житель Орла решил приобрести у индивидуального предпринимателя смартфон. Он внёс предоплату.

Однако когда дело дошло до передачи товара, выяснилось, что цена электроники уже изменилась. Потребитель не захотел переплачивать и обратился в Роспотребнадзор. Ведомство взяло запрос «в обработку» и направило иск в суд.

Дело рассмотрел мировой судья участка №1 Северного района. Он встал на сторону потребителя. В итоге с ИП взыскали 55 тысяч 42 рубля 5 копеек.

В эту сумму вошли деньги, уплаченные по договору купли-продажи, возмещение реального ущерба, неустойка, компенсация морального вреда, а также штраф за нежелание удовлетворять законные требования в добровольном порядке.

ИА «Орелград»