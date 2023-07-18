Приставы нашли способ перевоспитать алиментщика

После отбытия наказания орловец трудоустроился и начал платить алименты.

Поучительная история произошла в Орловской области – нерадивый отец вспомнил о своем ребенке после того, как его привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов. Мужчина моментально встал на путь исправления, что бывает не часто. Детали сообщили в пресс-службе регионального Управления ФССП. Речь идет о жителе Болховского района, в отношении которого было возбуждено исполнительное производство.

По решению суда, принятому ранее, он обязан ежемесячно выплачивать на содержание несовершеннолетней дочери четверть всех видов своего заработка. Однако мужчина уволился с работы, после чего выплачивать алименты перестал. В результате у него накопилась задолженность в размере свыше 100 тысяч рублей. Приставы провели проверку, но не нашли у должника ни денег на счетах, ни имущества, которое можно было бы арестовать.

«В результате судебным приставом-исполнителем в отношении должника был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), — говорят в УФССП. — Суд, рассмотрев материалы дела, признал должника виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде 30 часов обязательных работ. Примененная мера наказания подействовала на должника — мужчина отработал 30 положенных часов, после чего устроился на работу и полностью оплатил задолженность по алиментам».

Ранее ведомство сообщало, что по состоянию на 1 мая 2023 года на исполнении в Управлении находилось 4244 исполнительных производства о взыскании алиментов, из них в рамках 89 процентов исполнительных производств реализуются права детей на получение алиментов. Это означает, что должники под контролем судебных приставов выплачивают алименты, либо удержания производятся из их заработка или иного дохода.

Оставшиеся 11 процентов — это должники, которые находятся в розыске и которых судебные приставы привлекают к административной или уголовной ответственности за невыплату алиментов. Добавим, что на ту же дату 758 должников, ранее привлеченных по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, приняли меры к трудоустройству и приступили к выплате текущих платежей. К уголовной ответственности по ч.1 ст. 157 УК РФ было привлечено 94 должника, из них 16 — в связи с оплатой алиментов в размере менее установленного вступившим в законную силу судебным решением.

ИА «Орелград»