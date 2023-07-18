Путину рассказали об «орловских» «ФАПтеках»

Правда, при этом не упомянув Орловщину.

Внимание на этот разговор обратил губернатор Орловской области Андрей Клычков во время своего последнего прямого эфира. Президенту России о проекте рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Я думаю, многие видели по «Первому каналу» визит министра здравоохранения к президенту, где министр рассказывал о нашей инициативе «ФАПтека». Она идёт. Поставлена задача в кратчайшие сроки завершить лицензирование, обустройство и предоставление лекарств во все аптеки», — высказался Клычков.

На официальном сайте Кремля опубликована стенограмма этой встречи. Однако Орловская область там не упоминается. Та часть диалога, где поднимается данная тема, выглядит следующим образом.

Мурашко: «Практически 35 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов сегодня получили лицензии — было много обращений, когда население просило открыть аптеку, но населения небольшое количество, и аптека просто нерентабельна. Поэтому мы пошли по пути Вашего поручения — за очень короткий промежуток времени сформировали правила, обучили персонал и, соответственно, 35 тысяч ФАПов, где нет аптек, сегодня получили лицензию и отпускают лекарственные препараты. Это колоссальный, быстрый и хороший результат».

Путин: «Сами ФАПы?»

М.Мурашко: «Да».

Отметим, что ФАПам разрешили торговать лекарствами ещё с 2022-го года. Такая торговля ведётся по всей России (хотя и далеко не во всех существующих фельдшерско-акушерских пунктах). Например, в текущем году во Владимирской области прокуратура даже обязала несколько местных ФАПов открыть такую торговлю.

Из разговора Путина и Мурашко становится ясно, что Минздрав пытается распространить эту практику как можно шире, используя собственные силы и средства. Поэтому инициативу нельзя считать «орловской».

Суть именно орловского «губернаторского» проекта «ФАПтека» состоит в том, чтобы безрецептурная торговля наиболее востребованными медицинскими препаратами велась в каждом фельдшерско-акушерском пункте региона. По последним данным, к настоящему моменту на Орловщине насчитывается уже 119 «ФАПтек».

ИА «Орелград»