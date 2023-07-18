Роспотребнадзор запретил орловцам купаться в «Светлой жизни»

Об этом сообщили в региональном Управлении.

Как рассказали в ведомстве, вода в озере, которое является самым популярным официальным местом летнего отдыха жителей Орла, не прошла очередную проверку. Она не соответствует санитарным нормам и правилам по своим микробиологическим показателям. Исследования проводились 14 июля.

Роспотребнадзор направил хозяйствующему субъекту предписание о запрете купания и о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий. Та же самая участь по той же самой причине постигла и ещё один, гораздо менее известный орловский официальный пляж, расположенный в Урицком районе в селе Большое Сотниково.

Также в Управлении рассказали, что ещё шесть официальных зон отдыха уже закрыты по другой причине – из-за невозможности привести их в соответствие с требованиями санитарии и гигиены. На этих пляжах отсутствовали места общего пользования, раздевалки, контейнеры для сбора мусора:

Дмитровский район, пруды «Дмитровский» и «Сенькин пруд»,

Знаменский район, пруды села Ждимир и деревни Разбегаевка,

Кромской район, пруд села Ретяжи,

Малоархангельский район, пруд «Новый беленький».

ИА «Орелград»