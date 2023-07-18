В Орле на арбитражных управляющих завели 19 дел

Жалобы на действия таких работников рассмотрел Росреестр.

Как сообщает Управление Росреестра по Орловской области, в текущем году в это ведомство поступило уже более 40 жалоб на действия арбитражных управляющих при проведении процедуры банкротства. Для сравнения, за весь прошлый год поступило 96 таких обращений. По полученным сигналам были проведены так называемые контрольно-надзорные мероприятия. В результате было вынесено 19 определений о возбуждении дел об административном правонарушении. На текущий момент четыре арбитражных управляющих уже привлечены к административной ответственности.

«В большинстве случаев нарушения связаны с несоблюдением арбитражными управляющими норм и требований, установленных Законом о банкротстве,- пояснила руководитель регионального Управления Росреестра Надежда Кацура. — Чаще всего это неразмещение или размещение с нарушением установленного срока публикации сведений о процедуре банкротства, непринятие своевременных и достаточных мер по выявлению имущества должника».

Тем временем в пресс-службе ведомства напомнили о том, что Росреестр наделен полномочиями по участию в собраниях кредиторов и судебных заседаниях по банкротным делам. Также его сотрудники вправе составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении арбитражных управляющих. При этом административные материалы в отношении управляющих рассматриваются арбитражными судами. Последние могут как удовлетворить заявление Росреестра, так и отказать в этом.

«Направлять обращение или жалобу на действия или бездействие арбитражного управляющего следует в территориальный орган Росреестра, где рассматривается дело о банкротстве, — уточнили в ведомстве. — Сделать это можно как в письменной форме, так и в формате электронного документа через сайт Росреестра».

ИА «Орелград»