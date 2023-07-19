Администрация Орла выставила на аукцион землю под спорткомплекс

Участок площадью около 4,3 тыс. кв. м находится в Зареченском микрорайоне на улице Емлютина.

Разрешенное использование — обеспечение занятий спортом в помещениях (кадастровый номер: 57:10:0030801:17598). Возможно возведение капитальных строений для спортивных клубов, залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов. Максимальный процент застройки – 60%. Срок аренды — 7 лет и 4 месяца.

На земельном участке расположена ливневая канализация Д-100 с отстойником. Часть участка — в зоне с особыми условиями использования территории «ВОЛС ПАО «МТС». Будущему арендатору необходимо обеспечить сохранность, а также безвозмездный и беспрепятственный доступ для ремонта и обслуживания инженерных сетей.

Аукцион состоится на электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ». Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок — 515 200 рублей. Шаг аукциона — 15 456 рублей. Заявки на участие принимаются ежедневно до 10 часов 26 июля. Аукцион состоится 31 июля в 11:00, указано в извещении, опубликованном на сайте администрации Орла.

ИА «Орелград»