Дорогу от Орла к Малой Куликовке расширили

19.7.2023 | 16:41 Новости, Строительство

Теперь здесь не две, а четыре полосы.

Фото: ИА «Орелград»

Как уточняет «Росавтодор», речь идёт об участке автодороги «Орёл-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов» со 2-го по 6-й километры. Дорожным рабочим осталось смонтировать здесь осевое барьерное ограждение, которое разделит встречные потоки движения. Это позволит исключить самый опасный вид ДТП – лобовые столкновения.

Сейчас здесь укрепляются откосы и обочины, обустраиваются 10 автобусных остановок, тротуары, линии наружного освещения. Также на участке (с нулевого по шестой километры) установят шесть светофоров, два из которых разместят на перекрестках, а остальные – на пешеходных переходах.

Работы ведутся хорошими темпами и могут быть завершены на два месяца раньше положенного срока, отмечают в ведомстве. Ранее сообщалось, что до конца 2024-го года на территории Орловской области будут расширены с двух до четырех полос около 20 километров федеральных трасс.

ИА «Орелград»

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