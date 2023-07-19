Клычкову выдали удостоверение кандидата в губернаторы

Он получил его последним из всех.

Избирательная комиссия Орловской области завершила проверку документов и зарегистрировала Андрея Клычкова, выдвинутого КПРФ, как «полноценного» кандидата. Это было сделано в рамках 36-го заседания комиссии.

Ранее такой же статус получили Владислав Числов (ЛДПР), Светлана Ковалёва («Новые люди») и Владимир Стебаков («Российская экологическая партия «Зеленые»).

Выборы губернатора Орловской области пройдут в период с 8 по 10 сентября. Также в эти дни состоятся дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.

Накануне стало известно, что на допвыборы «Единая Россия» выдвинула 26 кандидатов, ЛДПР – 17, КПРФ — 14. Кроме того, 25 человек идут на эти выборы самовыдвиженцами. Документы для регистрации кандидатов принимаются до 26 июля (до 18 часов).

ИА «Орелград»