Клычкову выдали удостоверение кандидата в губернаторы

19.7.2023 | 12:50 Новости, Политика

Он получил его последним из всех.

Фото: vk.com/izbirkomoryol

Избирательная комиссия Орловской области завершила проверку документов и зарегистрировала Андрея Клычкова, выдвинутого КПРФ, как «полноценного» кандидата. Это было сделано в рамках 36-го заседания комиссии.

Ранее такой же статус получили Владислав Числов (ЛДПР), Светлана Ковалёва («Новые люди») и Владимир Стебаков («Российская экологическая партия «Зеленые»).

Выборы губернатора Орловской области пройдут в период с 8 по 10 сентября. Также в эти дни состоятся дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.

Накануне стало известно, что на допвыборы «Единая Россия» выдвинула 26 кандидатов, ЛДПР – 17, КПРФ — 14. Кроме того, 25 человек идут на эти выборы самовыдвиженцами. Документы для регистрации кандидатов принимаются до 26 июля (до 18 часов).

ИА «Орелград»

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