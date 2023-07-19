На выборах губернатора зарегистрировали кандидата от «Зелёных»

Об этом сообщили в облизбиркоме.

Соответствующее решение приняли на очередном (35-м) заседании комиссии. Новым «полноценным» кандидатом в губернаторы Орловской области стал Владимир Стебаков — выдвиженец «Российской экологической партии «Зелёные». Ранее, в соответствии с законодательством, Избирательная комиссия Орловской области проверила предоставленные им документы (в том числе, подписи, собранные в его поддержку).

Также к настоящему моменту удостоверения кандидатов оформили на Светлану Ковалёву (партия «Новые люди») и Владислава Числова (ЛДПР).

Владислав Абрамов, выдвинутый региональным отделением «Российского общенародного союза», не представил в облизбирком документы для окончательного оформления статуса кандидата. Таким образом, комиссии остаётся проверить только подписи, собранные в поддержку Андрея Клычкова – действующего губернатора, который «идёт на второй срок» — снова от КПРФ.

Напомним, что 10 сентября в Орловской области состоятся и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. В 16 районах региона планируются к замещению 26 вакантных мандатов.

ИА «Орелград»