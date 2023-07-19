Оценивать дефицит медиков будут Пух и комиссия

В Орловской области определят потребность в медицинских кадрах.

В Орловской области создана комиссия по определению потребности медицинских организаций, подведомственных региональному департаменту здравоохранения, в квалифицированных медицинских кадрах. Работа комиссии потребовалась для «удовлетворения перспективной потребности в специалистах со средним медицинским образованием в рамках реализации основного мероприятия «Подготовка специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием».

Напомним, что 5 июля 2023 года правительство Орловской области издало постановление о реализации подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения». Оно предусматривает конкретные меры по сокращению дефицита медиков в регионе за счет субсидирования целевого обучения медиков. Что касается комиссии, то ее возглавил Дмитрий Пух, замглавы департамента здравоохранения. Заместителем председателя комиссии стала Елена Плескачева, возглавляющая в департаменте отдел по работе с кадрами подведомственных учреждений.

Основной формой деятельности комиссии станут ее заседания. Они будут правомочными, если на них придет более половины от общего числа членов. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. В случае равенства решающим является голос председательствующего на заседании. Именно на своих заседаниях комиссия и должна определять потребность каждой конкретной медорганизации региона в квалифицированных медицинских кадрах. Речь идет именно о специалистах со средним медицинским образованием.

Свои решения и протоколы заседаний комиссия будет направлять главе департамента здравоохранения. Добавим, что сведения о своем кадровом составе медицинские организации должны сами подавать «наверх». Список организаций, нуждающихся в утолении кадрового голода, будет формироваться по мере убывания процента их укомплектованности в среднем медицинском персонале. Чтобы принять участие в госпрограмме, укомплектованность средним медперсоналом не должна превышать 70 процентов.

Ранее пресс-служба губернатора сообщала, что в Орловской области утвержден порядок подготовки специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием для удовлетворения кадровой потребности медорганизаций региона. Реализация осуществляется за счет средств областного бюджета в рамках установленной потребности, которая и будет утверждаться департаментом здравоохранения с учетом решений комиссии и формы обучения на основании заявок медицинских организаций региона.

Договор об образовании заключается между департаментом, Орловским базовым медицинским колледжем и медорганизацией, в которую будет трудоустроен выпускник. Оплачиваться обучение будет за счет субсидий, предоставляемых из областного бюджета медицинскому колледжу. Для участия в отборе на заключение договора об образовании претендент должен не позднее 10 августа направить в департамент здравоохранения необходимый пакет документов.

ИА «Орелград»