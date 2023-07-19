Орловская ЛДПР предлагает расширить перечень по использованию маткапитала

Соответствующий законопроект сегодня был внесён на рассмотрение в Орловский областной Совета народных депутатов.





В частности, депутаты от ЛДПР предлагают расширить перечень целей распоряжения средствами регионального материнского капитала, и дополнить список двумя пунктами:

⁃ лечение, реабилитация и абилитация ребенка-инвалида;

⁃ приобретение земельных участков.

Лечение, реабилитация и абилитация ребенка-инвалида — это всегда долгосрочная по времени процедура, поэтому необходимо, чтобы была возможность у родителей, помимо существующей социальной помощи от государства, получить дополнительные средства, например, из материнского капитала.

Что касается расширения существующего перечня новой целью «На приобретения земельного участка», то такая мера сегодня является актуальной, ведь не все семьи готовы тратить материнский капитал на улучшение жилищных условий.