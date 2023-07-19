Подрядчик, строивший орловскую дорогу, похитил 1,4 миллиона

19.7.2023 | 10:54 Закон и порядок, Новости, Строительство

Его осудили за мошенничество.

Ливны. Улица Вишнёвая. Фото: www.google.com/maps

Дело рассматривал Ливенский районный суд. Его возбудили на основании прокурорской проверки.

Как сообщает прокуратура Орловской области, соответствующий муниципальный контракт заключён в январе 2020-го года с ООО «АРМ Строй». Компания бралась отремонтировать улицу Вишневая, расположенную в городе Ливны.

Осуждённый является директором ООО. Следствие установило, что он совершил шесть преступлений, квалифицированных как мошенничества.

«При производстве работ использовались более дешёвые строительные материалы, тогда как в документацию вносились заведомо недостоверные сведения об использовании более дорогих и качественных материалов», — рассказали в надзорном ведомстве. В итоге из бюджета оказалось похищено около 1,4 миллиона рублей.

Теперь ему придётся выплатить администрации Ливен всю эту сумму. Кроме того, мужчину оштрафовали на два миллиона рублей. Пока что приговор районного суда не вступил в силу и может быть обжалован.

ИА «Орелград»

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