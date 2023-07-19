В Орловской области создадут отряд территориальной обороны

Добровольцев обучат основам боевой подготовки.

Такое решение принято на сегодняшнем заседании оперативного штаба Орловской области. Дружину назовут «Бригадой Катукова» — в честь знаменитого маршала, дважды Героя Советского Союза, который в 1941-м году под Мценском смог приостановить наступление фашистов.

Как пояснил губернатор Андрей Клычков, добровольцев, вступивших в дружину, обучат основам боевой подготовки, обращения с оружием, оказания медицинской помощи, ориентирования на местности и другим важным навыкам. Площадки для таких занятий создадут в Орловском муниципальном округе на полигоне МВД. «Поручил к концу июля завершить все работы», — уточнил Клычков.

В соцсети «ВКонтакте» уже создана специальная группа, где можно скачать образец заявления на вступление в дружину. Также приём будет вестись в здании администрации Советского района Орла (улица Октябрьская, 30, кабинет №114). Контактный телефон — 8 (4862) 25-52-10.

ИА «Орелград»