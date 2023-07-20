Администрация орловского губернатора закажет медали

Объявлен тендер на изготовление новых региональных наград.

Администрация губернатора и правительства Орловской области объявила сразу два тендера на услуги по изготовлению недавно учрежденных региональных наград. В первом случае речь идет о медали «За помощь в специальной военной операции». Всего планируется закупить 200 таких наград, работы обойдутся областному бюджету в 250 666 рублей. То есть стоимость изготовления одной медали составляет 1253 рубля. Отметим, что в комплект также входят бланк удостоверения и флокированный футляр бордового цвета с прозрачной пластиковой крышкой: слева ложемент под медаль, справа под удостоверение.

Напомним, что эту награду учредил своим указом от 29 июня 2023 года губернатор Андрей Клычков. Медалью будут награждать граждан РФ, иностранцев и коллективы организаций за помощь и всестороннюю поддержку, оказанную участникам специальной военной операции. Она представляет собой медальон, подвешенный на колодке и имеющий форму круга золотистого цвета с матовой поверхностью. На лицевой стороне медальона рельефно изображены герб Орловской области и, под ним, две руки: военного – участника специальной военной операции и труженика Орловской области, соединенные в рукопожатии.

В рамках второго тендера администрация губернатора планирует закупить 300 знаков отличия «Почетный наставник Орловской области», также вместе с бланками удостоверений к ним и футлярами. В данном случае общая цена заказа составит 156 288 рублей, то есть один знак обойдется бюджету в среднем почти в 520 рублей. Указанная награда была учреждена губернатором 20 июня 2023 года. Новым знаком отличия будут награждать лучших наставников молодежи.

Выбирать будут из высококвалифицированных работников промышленности и сельского хозяйства, транспорта, инженерно-технических работников, государственных и муниципальных служащих, учителей, преподавателей и других работников образовательных организаций, врачей, работников культуры и деятелей искусства и других отраслей. Знак полагается за их личные заслуги в сфере наставничества на протяжении трех и более лет. При этом будут учитываться реально достигнутые наставниками результаты в содействии молодым рабочим, специалистам и служащим, в том числе молодым представителям творческих профессий, в успешном овладении ими профессиональными знаниями, навыками и умениями, в их профессиональном становлении.

Ранее пресс-служба губернатора сообщала, что одно из условий награждения — наличие у наставников наград органов государственной власти Орловской области либо органов местного самоуправления муниципальных образований региона, организаций за заслуги в профессиональной или наставнической деятельности. По условиям тендера, знак отличия должен быть изготовлен из золотистого металла. На лицевой стороне в центральной части знака должен быть расположен картуш с надписью «ПОЧЕТНЫЙ НАСТАВНИК», исполненный с нанесением эмали бордового цвета. Картуш будет обрамлен лавровым венком. В верхней части знака должен быть изображен герб Орловской области, исполненный в цвете с нанесением эмалей.

ИА «Орелград»