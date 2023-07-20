Под Орлом водитель питбайка госпитализирован после ДТП

Он является несовершеннолетним.

Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по области, авария произошла накануне в 15 часов в Орловском муниципальном округе в посёлке городского типа Знаменка. 16-летний парень передвигался на питбайке (особом мини-мотоцикле) под названием BSE по местной улице Горького. Двухколёсный транспорт ехал со стороны улицы Зелёной в направлении переулка Речного.

В районе дома №47 подросток сначала «налетел» на металлические ворота, а затем – на «Волгу» (ГАЗ-3110). Машина стояла рядом с домом. В итоге «питбайкер» получил телесные повреждения. Видимо – достаточно серьёзные, так как его госпитализировали в больницу.

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 12 ДТП, в том числе три с пострадавшими.

ИА «Орелград»