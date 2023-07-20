В Ливнах вырос спрос на библиотеки

Жители орловского райцентра за год взяли почитать более 32 тысяч книг.

Как сообщили в администрации Ливен, на оперативном совещании в мэрии обсудили вопрос работы МКУ «Ливенская городская централизованная библиотечная система». С докладом выступила директор этого учреждения Юлия Елтышева. Она отметила рост спроса на библиотечные услуги. Так, в текущем, 2023 году охват библиотечным обслуживанием населения города составил 4,2 процента. Для сравнения, в 2022 году – 4,1 процента, в 2021 году – 4 процента. По ее словам, наблюдается и увеличение прироста посещаемости сайта библиотек, а также рост доли прироста числа участников культурно-массовых мероприятий — на 10 процентов по отношению к предыдущему году.

«Фактически на всех пунктах выдачи за первое полугодие обслужены около 2 тысяч человек, — доложила Юлия Елтышева. — Общее количество посещений – 13 567, из них в стационаре – 11 728, вне стационара – 1839. Число книговыдач составило 32 180 экземпляров», Она добавила, что городская централизованная библиотечная система объединяет три библиотеки – детскую, взрослую и библиотеку семейного чтения. Они расположены на территории разных микрорайонов. В штате ЦБС – восемь работников, их средняя заработная плата составляет порядка 21 тысячи рублей.

«Фонд библиотеки составляет 63 446 экземпляров, из них в городской детской библиотеке – 18 512, — прозвучало также в докладе. — На комплектование книжного фонда в 2023 году было выделено около 270 тысяч рублей, из них более 220 тысяч из федерального бюджета. Приобретено 1087 экземпляров. На подписку периодических изданий на 2023 год из муниципального бюджета выделено более 87 тысяч рублей».

Юлий Елтышева также рассказала. Что недавно была конкурсная заявка на участие в федеральном проекте «Культурная среда» национального проекта «Культура» по созданию модельных муниципальных библиотек. Но чтобы начать работу по сбору документов для обустройства модельной библиотеки на базе детской городской библиотеки №3, необходим капитальный ремонт ее здания.

«Для получения финансовой поддержки в начале года мы подали документы в проект «Народный бюджет» Орловской области, — сообщила Елтышева. — В июне получили положительное решение комиссии и областные денежные средства в размере 2,2 миллиона рублей. Из муниципального бюджета для проведения капитального ремонта выделено 900 тысяч рублей, инициативные платежи как от предприятий города, так и от физических лиц, составили 311 тысяч рублей».

ИА «Орелград»