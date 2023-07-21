Дорогу между тремя райцентрами Орловщины признали некачественной

Проверку проводила прокуратура.

Речь идёт об участке трассы «Змиёвка – Глазуновка — Тросна». Как сообщает прокуратура Орловской области, состояние дорожного полотна изучал надзорный орган Троснянского района. Судя по всему, именно на данном отрезке имеются серьёзные проблемы.

«Установлено, что участок… находится в ненадлежащем состоянии и не соответствует установленным требованиям», — пояснили в ведомстве.

В итоге прокуратура подала иск к «Орёлгосзаказчику» — в Заводской районный суд областного центра. Орган надзора потребовал привести дорогу в вид, соответствующий требованиям российского законодательства.

Суд удовлетворил иск. Исполнение судебного акта находится на прокурорском контроле.

ИА «Орелград»