Дорогу между тремя райцентрами Орловщины признали некачественной

21.7.2023 | 18:46 Закон и порядок, Новости

Проверку проводила прокуратура.

Фото: ИА «Орелград» (иллюстративное)

Речь идёт об участке трассы «Змиёвка – Глазуновка — Тросна». Как сообщает прокуратура Орловской области, состояние дорожного полотна изучал надзорный орган Троснянского района. Судя по всему, именно на данном отрезке имеются серьёзные проблемы.

«Установлено, что участок… находится в ненадлежащем состоянии и не соответствует установленным требованиям», — пояснили в ведомстве.

В итоге прокуратура подала иск к «Орёлгосзаказчику» — в Заводской районный суд областного центра. Орган надзора потребовал привести дорогу в вид, соответствующий требованиям российского законодательства.

Суд удовлетворил иск. Исполнение судебного акта находится на прокурорском контроле.

ИА «Орелград»

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