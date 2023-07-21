«Истоки» пожаловались в ФАС на обладминистрацию

Медиахолдинг не устроили результаты «телевизионной» госзакупки.

Речь идёт об электронном аукционе, проходившим с 7 по 20 июля. Его проводил Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области.

Предметом госзакупки являлся контракт на создание и размещение 86 телевизионных сюжетов и программ. Предполагалось, что они будут посвящены «социально значимым для Орловской области мероприятиям» и будут формировать благоприятный имидж страны и региона у населения.

Обладминистрация установила начальную цену в 4 миллиона 914 рублей. В итоге заказчик признал, что требованиям соответствует только одна заявка, поступившая от орловского филиала ВГТРК («Вести-Орёл»). Телерадиокомпания предложила свою цену в 4 миллиона 339 тысяч.

С ней и планирует подписать контракт обладминистрация. Однако этому помешало ООО «Истоки», которое подало официальную жалобу на результаты данных торгов в Федеральную антимонопольную службу. Сейчас она находится на рассмотрении, поэтому подведение официальных итогов госзакупки откладывается.

ИА «Орелград»