«Истоки» пожаловались в ФАС на обладминистрацию

21.7.2023 | 12:25 Закон и порядок, Новости, Общество

Медиахолдинг не устроили результаты «телевизионной» госзакупки.

Фото: ИА «Орелград»

Речь идёт об электронном аукционе, проходившим с 7 по 20 июля. Его проводил Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области.

Предметом госзакупки являлся контракт на создание и размещение 86 телевизионных сюжетов и программ. Предполагалось, что они будут посвящены «социально значимым для Орловской области мероприятиям» и будут формировать благоприятный имидж страны и региона у населения.

Обладминистрация установила начальную цену в 4 миллиона 914 рублей. В итоге заказчик признал, что требованиям соответствует только одна заявка, поступившая от орловского филиала ВГТРК («Вести-Орёл»). Телерадиокомпания предложила свою цену в 4 миллиона 339 тысяч.

С ней и планирует подписать контракт обладминистрация. Однако этому помешало ООО «Истоки», которое подало официальную жалобу на результаты данных торгов в Федеральную антимонопольную службу. Сейчас она находится на рассмотрении, поэтому подведение официальных итогов госзакупки откладывается.

ИА «Орелград»

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