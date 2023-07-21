На месте строительства поликлиники №1 провели разведку

Полевые исследовательские работы провели археологи из Липецкой области.

В Орле археологи из Липецкой области провели обследование земельного участка площадью 13 439 квадратных метров, отведенного под строительство поликлиники №1. Результаты исследования затем прошли процедуру государственной историко-культурной экспертизы. Целью работ и экспертизы было выявить наличие или отсутствие объектов археологического наследия на отведенной под застройку площадке. В случае выявления потенциального памятника либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, строительный проект может быть как минимум заморожен на какое-то время.

Археологическая разведка была проведена специалистами СПОК «Елецкий стан». Научно-исследовательские работы проводились на основании «Открытого листа», выданного Министерством культуры РФ. Участок обследования расположен в городе Орел, в квартале, образованном улицей Паровозной, а также Старомосковским и Московским шоссе. Он находится в 100 метрах к югу от здания детского сада № 42. Участок расположен на левом берегу безымянного водоносного оврага, входящего справа в долину Оки. От устья он удален восток-северо-восток на 1,5 км.

Полевой этап работ начинался с осмотра местности на предмет читаемых в рельефе объектов археологического наследия – курганов, валов, рвов, площадок и т.п. Осмотр сопровождался фотофиксацией. После визуального осмотра было заложено два разведывательных шурфа размерами 2×1 м. Археологического материала и следов культурного слоя в шурфах не было выявлено, после проведения исследования их засыпали. Археологи установили, что на будущей строительной площадке объектов, обладающих признаками объектов археологического наследия, нет. С этими выводами согласился эксперт, выдавший положительное заключение.

Кстати, ближайшими археологическими памятниками к месту строительства являются: «Культурный слой исторической части города Орла: «Правый берег реки Ока» (XVIII – нач. XX вв.), расположенный в 2,9 км к западу, на правом берегу Оки; «Культурный слой исторической части города Орла: ул. Советская, дом 29», расположенный в 2,8 км к западу, на правом берегу Оки. В целом археологи и эксперты пришли к выводу, что строительство поликлиники не нарушает требований законодательства об объектах культурного наследия.

ИА «Орелград»