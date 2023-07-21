Орловцы стали активно тратить маткапитал на жилье

Уже более 560 семей распорядились средствами семейного капитала через банки.

Как сообщает Отделение Социального фонда России по Орловской области, в текущем году в это ведомство от жителей региона поступило уже 569 заявлений на распоряжение средствами материнского капитала. Сообщается, что 271 семья решила погасить основной долг и уплату процентов по кредиту на приобретение жилья средствами государственной поддержки, а еще 117 семей потратили эти деньги на оплату первоначального взноса при получении кредита на приобретение жилья. Этим активность обладателей семейного капитала на жилищном рынке не ограничилась.

Так, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту на строительство жилья средства маткапитала направили 46 орловских семей, а еще 135 решили пустить выданный им государством сертификат на уплату первоначального взноса при получении займа на строительство жилья. Сделки «проворачиваются» через банки. Кстати, у Отделения Социального фонда России по Орловской области соглашения о взаимодействии заключены с 14 банками.

«Обратиться непосредственно в финансовые организации семьи могут в том случае, если они решили использовать средства на покупку или строительство жилья с привлечением кредита, — уточнили в Отделении СФР. — Благодаря межведомственному информационному взаимодействию владельцы сертификатов на материнский (семейный) капитал могут подать заявления о распоряжении средствами в отделениях банков. При этом дополнительно обращаться в Социальный фонд нет необходимости».

Ранее Отделение СФР сообщало, что в текущем году более 100 орловских семей направили материнский капитал на образование детей. По словам главы ведомства Анны Елисеевой, этими деньгами родители могут оплатить обучение по дошкольным программам, а также в вузах и ссузах. Кроме того, родители также могут оплатить средствами маткапитала проживание в общежитии, если ребенок поступает в вуз в другом регионе.

«Если сертификат на материнский семейный капитал у мамы появился с рождением второго ребенка, а старшему в этом году предстоит поступать в институт или университет, то за образование первого ребенка, при условии, если младшему ребенку исполнилось 3 года, мама может заплатить средствами материнского капитала, — пояснила Анна Елисеева. — Причем, процедура распоряжения средствами довольно проста и удобна. Достаточно подать заявление на портале Госуслуг. В случае если между СФР и образовательной организацией заключен договор об информационном взаимодействии, обращаться с каким-либо дополнительными документами не придется».

ИА «Орелград»