Орловцы засыпали губернатора вопросами по медицине

Жители региона продолжают обращаться к губернатору по поводу лекарств и лечения.

Во втором квартале 2023 года в адрес губернатора и членов правительства Орловской области поступило 2254 письменных обращения. Из них. 5,7 процента составили коллективные обращения. От жителей областного центра поступило 600 писем, или 26,6 процента. Для сравнения, во втором квартале 2022 года жители Орла обратились к областным властям 606 раз. Такие данные привела администрация губернатора и правительства Орловской области.

По традиции, на первом месте в потоке обращений оказались вопросы социальной сферы. Всего их поступило 1178, или 52,3 процента от общего количества. Лидер тоже традиционный — 716 обращений во втором квартале 2023 года касались сферы здравоохранения. Орловцы поднимали вопросы лекарственного обеспечения, предоставления санаторно-курортных путевок, установления групп инвалидности, направления граждан на обследование и лечение в федеральные медицинские центры, обеспечения инвалидов средствами реабилитации, а также выплат медицинским работникам.

Далее в списке наиболее острых социальных вопросов оказались: 143 обращения – деятельность образовательных учреждений, 117 – оказание материальной помощи малообеспеченным группам населения, 18 – трудоустройство и занятость населения, 15 – работа учреждений культуры. На втором месте после социальной сферы оказалась экономика. С ней было связано 475 обращений, или 21,1 процента от их общего числа. Большинство сигналов – 150 – касалось сферы строительства, в том числе по вопросам строительства и реконструкции дорог, мостов и гидротехнических сооружений.

В 114 случаях орловцев волновали вопросы градостроительства и архитектуры. Поясним, что в данном случае орловцы жаловались на проблемы с газификацией, водоснабжением, канализацией и электрификацией поселений, благоустройства городов и поселков, придомовых территорий. Также жителей региона волновали вопросы строительства объектов социальной сферы – науки, культуры, спорта, народного образования, здравоохранения и торговли.

Примечательно, что 78 писем губернатору и его заместителям касались вопросов охраны окружающей природной среды и природных ресурсов. Здесь люди обращались к чиновникам, в том числе, по вопросам использования и охраны земель, животного мира, вод и лесов. Немного отстал в этом рейтинге транспорт, на работу которого орловцы пожаловались «всего» 71 раз. Ни затрагивали проблемы работы организаций дорожного хозяйства; транспортного обслуживания населения, совершенствования сервиса, повышения удобства и безопасности пассажирских перевозок; установки и содержания остановок общественного транспорта, а также оплаты проезда льготных категорий граждан.

ИА «Орелград»