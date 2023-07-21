Под Орлом за решеткой нашелся призер чемпионата по шахматам

Осужденный из Орловской области занял третье место на престижном турнире.

Как сообщает пресс-служба Управления ФСИН России по Орловской области, один из заключенных исправительной колонии №5 общего режима стал призером V Всероссийского чемпионата по шахматам среди осужденных. Напомним, указанная колония расположена в поселке Нарышкино Урицкого района. Призеров разделила совсем небольшая дистанция. Победителем стал участник из системы УФСИН по Самарской области, набравший 6 очков. Он будет награжден кубком.

Второе место, набрав 5,5 очка, занял участник из системы УФСИН по Кировской области. Орловский же осужденный занял третье место, набрав 5 очков. Кстати, призеры соревнований будут награждены дипломами и шахматными наборами. Добавим, что осужденные не покидали пределы режимных учреждений, в которых они содержатся. Чемпионат прошел в режиме видеоконференцсвязи. Он был приурочен к Международному дню шахмат, а организаторами выступили Федеральная служба исполнения наказаний России и Федерация шахмат России.

В открытии соревнований приняли участие заместитель министра юстиции РФ Али Алханов, директор ФСИН России Аркадий Гостев, депутат Госдумы, многократный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, председатель Общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия» Константин Курченков, председатель судейско-квалификационной комиссии Федерации шахмат Владимир Стараторжский и другие.

«За право участвовать в соревнованиях боролись более 700 осужденных, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, — добавили в Управлении ФСИН России по Орловской области. — В результате во Всероссийском чемпионате приняли участие 80 человек, 15 из которых имеют спортивные разряды по шахматам. В том числе среди участников были один мастер спорта международного класса и два кандидата в мастера спорта».

ИА «Орелград»