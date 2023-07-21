У орловца изъяли 710 граммов марихуаны

Они хранились прямо в квартире.

Как сообщает Управление МВД по Орловской области, 30-летний подозреваемый проживает в Советском районе Орла. Полиция, проверяя информацию о его причастности к незаконному обороту наркотиков, нашла в квартире несколько пластиковых емкостей и полиэтиленовых пакетов с измельчённой и высушенной растительной массой.

Экспертиза подтвердила, что изъятое – это марихуана общей массой порядка 710 граммов. Следствие установило, что гражданин вырастил наркосодержащее растение самостоятельно, причём для личного потребления.

Уголовное дело возбуждено по 2-й части антинаркотической 228-й статьи УК («крупный размер»). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей. Также решается вопрос о привлечении гражданина к ответственности ещё и по административной статье «незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» (10.5.1 КоАП РФ).

На период предварительного следствия мужчина останется на свободе, но под подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»