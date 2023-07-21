В Орле появятся новые Почётные граждане

Это Владимир Круглый и Георгий Золотарёв.

Накануне состоялось заседание специальной городской комиссии, решающей вопрос о присвоении данного звания. Как рассказал председатель горсовета Орла Василий Новиков, Почётными гражданами могут стать сенатор и врач Владимир Круглый и председатель Совета директоров АО «Орёлтекмаш» Георгий Золотарёв.

Такое решение принято большинством голосов. Теперь его предстоит утвердить на ближайшей сессии городского Совета народных депутатов.

Также комиссия рекомендовала пополнить Книгу Почёта Орла двумя именами – известного издателя и писателя Александра Лысенко и гендиректора «Орловского бумажного комбината» Виктора Перелыгина. «Эти люди, каждый в своей профессиональной деятельности, отдают себя всецело любимому делу, каждый из них вносит весомый вклад в развитие нашего города», — указал Новиков.

Звание Почётного гражданина Орла учреждено ещё в 1866-м году. Впоследствии традиция прервалась, но в 1967-м её возобновили. Звание (как и упоминание в Книге Почёта Орла) даёт право на получение ежемесячного пособия.

ИА «Орелград»