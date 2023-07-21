В Орле разработают документацию на реконструкцию коллектора

Это сделает ООО «Базис».

Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Орла. Городские власти планируют «вдохнуть новую жизнь» в достаточно приличный участок Левобережного канализационного коллектора. Отрезок располагается между железнодорожным мостом, пересекающим Городскую улицу, и Воскресенским переулком.

В роли заказчика выступает муниципальное предприятие «Орёлводоканал». Документацию разработает ООО «Базис». В задании уточняется, что план реконструкции нужно будет обязательно рассмотреть на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

Напомним, что в 2022-м году на канализационном коллекторе в районе Городской улицы произошла авария. Дома местных жителей подтопило стоками. Проблему пришлось решать путём строительства обводной линии.

ИА «Орелград»