В Орловской области уничтожат посадки с ГМО

Бороться с такими посевами власти будут как минимум до 2029 года.

В Орловской области, как и по всей стране, с 1 сентября 2023 года начнет действовать порядок уничтожения посевов и посадок, а также семян сельскохозяйственных растений, в которых выявлено наличие генно-инженерно-модифицированных организмов. Об этом жителей Орловской области предупреждает Территориальное управление Россельхознадзора. Новые правила вступят в силу в соответствии с приказом Минсельхоза России, срок действия которого распространяется до 1 сентября 2029 года.

Как уточнили в ТУ Россельхознадзора, порядок устанавливает правила уничтожения посевов или семян, на которые по результатам анализа аккредитованными органами оформлено заключение о наличии генно-инженерно-модифицированных организмов. Порядок распространяется на принадлежащие собственнику (владельцу, производителю) посевы или семена, в которых выявлено наличие ГМО. Исключение сделано только для посевов и семян, предназначенных для проведения экспертиз и научно-исследовательских работ.

«Уничтожение посевов или семян, в которых выявлено наличие ГМО, осуществляется при установлении Россельхознадзором и его территориальным органом факта наличия в таких посевах и семенах ГМО, — пояснили в ведомстве. — Также порядок закрепляет процедуру и сроки уведомления об обнаружении и уничтожении посевов или семян. В случае если собственник посевов или семян, в которых выявлено наличие ГМО, в срок, указанный в информационном письме, не принял меры по их уничтожению, территориальный орган Россельхознадзора обращается в суд с заявлением о принудительном уничтожении собственником посевов или семян, в которых выявлено наличие ГМО».

Ранее ТУ Россельхознадзора сообщало о том, что в первом полугодии 2023 года сотрудниками ведомства было проведено 57 профилактических визитов в сфере карантина растений. Все визиты были проведены по инициативе самих хозяйствующих субъектов. Инспекторы разъясняли обязательные требования законодательства в указанной сфере, в том числе о правилах ввоза и вывоза подкарантинной продукции. При проведении профилактических мероприятий не было выявлено, что «объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда охраняемым законом ценностям или такой ущерб причинен».

ИА «Орелград»