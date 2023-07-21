В Орловской области уничтожат посадки с ГМО

21.7.2023 | 17:01 Новости, Экономика

Бороться с такими посевами власти будут как минимум до 2029 года.

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

В Орловской области, как и по всей стране, с 1 сентября 2023 года начнет действовать порядок уничтожения посевов и посадок, а также семян сельскохозяйственных растений, в которых выявлено наличие генно-инженерно-модифицированных организмов. Об этом жителей Орловской области предупреждает Территориальное управление Россельхознадзора. Новые правила вступят в силу в соответствии с приказом Минсельхоза России, срок действия которого распространяется до 1 сентября 2029 года.

Как уточнили в ТУ Россельхознадзора, порядок устанавливает правила уничтожения посевов или семян, на которые по результатам анализа аккредитованными органами оформлено заключение о наличии генно-инженерно-модифицированных организмов. Порядок распространяется на принадлежащие собственнику (владельцу, производителю) посевы или семена, в которых выявлено наличие ГМО. Исключение сделано только для посевов и семян, предназначенных для проведения экспертиз и научно-исследовательских работ.

«Уничтожение посевов или семян, в которых выявлено наличие ГМО, осуществляется при установлении Россельхознадзором и его территориальным органом факта наличия в таких посевах и семенах ГМО, — пояснили в ведомстве. — Также порядок закрепляет процедуру и сроки уведомления об обнаружении и уничтожении посевов или семян. В случае если собственник посевов или семян, в которых выявлено наличие ГМО, в срок, указанный в информационном письме, не принял меры по их уничтожению, территориальный орган Россельхознадзора обращается в суд с заявлением о принудительном уничтожении собственником посевов или семян, в которых выявлено наличие ГМО».

Ранее ТУ Россельхознадзора сообщало о том, что в первом полугодии 2023 года сотрудниками ведомства было проведено 57 профилактических визитов в сфере карантина растений. Все визиты были проведены по инициативе самих хозяйствующих субъектов. Инспекторы разъясняли обязательные требования законодательства в указанной сфере, в том числе о правилах ввоза и вывоза подкарантинной продукции. При проведении профилактических мероприятий не было выявлено, что «объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда охраняемым законом ценностям или такой ущерб причинен».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования