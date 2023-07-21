Жители Орла выступили против строительства магазина у Лесоторговой

Они уверяют, что слышат в центре города соловьев и выращивают экологически чистые продукты.

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – «Магазины» (кадастровый номер: 57:25:0020606:2, ул. Городская, 51) состоялись 20 июля. Планируется одноэтажное строение, по словам представителя ОАО «Орелпроект» Дмитрия Фомичева, — шоурум бытовой техники. Площадь участка — 2 746,8 кв. м., здание – около 1000 кв. м. Проектировщик сообщил, что все необходимые отступы сохранены, через участок не проходят коммуникации, предусмотрена крытая площадка для сбора мусора.

«Строительство не окажет негативного воздействия на окружающую среду, не нарушает права третьих лиц», — подчеркнул Дмитрий Фомичев.

Иное мнение у жителей соседних домов по улицам Городской и Скульптурной. На первой «тишина, соловьи поют», а с новым магазином «спокойствие рухнет». Жильцы домов по Скульптурной акцентировали внимание на огородах, которые примыкают к проектируемой зоне разгрузки товаров и вероятно будут «загазованы».

«Нам не нужна такая катовасия!»

Результаты публичных слушаний будут направлены в областное управление градостроительства для принятия решения.

В настоящий момент с участка вывезен грунт. Площадка засыпана щебнем. Одна из пенсионерок сообщила, что у собственника собирались выкупить участок. Его предложение – 20 млн рублей.

Напомним, по четной стороне улицы Городской располагаются база «Лесоторговая», магазины автозапчастей, сервисный центр, салон керамической плитки.

ИА «Орелград»