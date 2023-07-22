Очень опасное спиртное изъяли у пенсионерки под Орлом

Женщина самостоятельно производила напитки в кустарных условиях.

Вступило в силу решение по уголовному делу, возбужденному в отношении жительницы поселка Верховье Орловской области. Ее обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Дело слушалось в особом порядке судопроизводства, о чем подсудимая попросила сама, признав свою вину в полном объеме.

Из материалов следует, что подсудимая на дому продала некоему гостю бутылку самогона за 150 рублей. После этого она была задержана сотрудниками полиции. Оказалось, что силовики по полученной ими оперативной информации проводили проверочную закупку. Покупатель с ними сотрудничал. Купленный им с рук самогон крепостью 39 градусов был направлен на экспертизу. Базой для сравнения стал ГОСТ 5962-2013 «Спирт этиловый ректификованный из питьевого сырья».

Из заключения эксперта следует, что массовая концентрация уксусного альдегида в исследованной спиртосодержащей жидкости была превышена в 13,4 раза, сложного эфира — в 25,4 раза, сивушного масла — в 1652 раза. Кроме того, в 1,6 раза оказалась превышена предельно допустимая доля метилового спирта. По результатам исследования в самогоне были обнаружены и опасные для жизни и здоровья микропримеси: ацетон, этиллактат, гексанол, фенилэтанол и бензалкоголь. Как пояснил эксперт, они являются токсическими микропримесями, не характерными для водки и спирта.

Интересно, что пенсионерка ранее уже попадалась на совершении аналогичного преступления и даже была судима. Это могло негативно сказаться на ней при вынесении приговора. Однако к моменту нового уголовного процесса, как выяснилось, предыдущая уголовная судимость у нее уже была погашена. Поэтому суд не стал ее учитывать и вынес относительно мягкое наказание за новое преступление в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

ИА «Орелград»