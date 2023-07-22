Определены размеры премий для лучших молодых ученых

Победителей областного конкурса ожидает награда в 50 тысяч рублей.

В Орловской области объявили традиционный конкурс «Лучшая научно-исследовательская работа молодых ученых». Он проводится уже много лет в целях развития научного потенциала и стимулирования творческой активности молодых ученых. Соответствующий указ издал глава региона Андрей Клычков. Он же утвердил правила проведения конкурса в 2023 году. Целью является не только поддержка творческой деятельности молодых ученых и рост их научной квалификации, но и более полное использование имеющегося научного потенциала для решения научно-технических и социально-экономических задач Орловской области и дальнейшего развития научных исследований.

В этом году конкурс проводится по четырем направлениям: естественные науки; гуманитарные науки; социально-экономические науки; технические науки. Срок проведения: октябрь-декабрь 2023 года. Основным итогом будет считаться успешное «распространение информации о научно-исследовательской деятельности молодых ученых для дальнейшей коммерциализации ее результатов». Организация, проведение и подведение итогов возложены на региональный департамент образования.

По условиям конкурса, победителям вручаются дипломы и премии в размере 50 тысяч рублей. Организации, выдвинувшие работы победителей, получат почетные грамоты департамента. Премия соавторам коллективной работы выплачивается в равных долях. Финансирование полностью осуществляется за счет средств областного бюджета. К участию допускаются молодые ученые, возраст которых не превышает 35 лет на момент подачи заявки.

Предметом конкурса являются научно-исследовательские работы, подготовленные по указанным выше направлениям и имеющие научное и социально-экономическое значение, завершенные в течение трех последних лет. Право выдвижения работ предоставляется отраслевым научным организациям, вузам, ученым советам, советам молодых ученых и специалистов вузов, а также научным и научно-техническим советам организаций. На конкурс может быть представлено не более двух работ от одной организации.

ИА «Орелград»