Орловцы стали реже жаловаться на товары и услуги

Поток обращений от потребителей в текущем году немного снизился.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области подвело итоги своей работы с обращениями граждан. Сообщается, что по вопросам защиты прав потребителей в первой половине текущего года в целом поступило 979 обращений, что на 7 процентов меньше показателя аналогичного периода прошлого года, когда поступило 1053 обращения. При этом в письменном виде в этом году было рассмотрено 585 сигналов граждан, что на 17,5 процента меньше уровня предыдущего года, правда, на 12,7 процента увеличилось количество устных жалоб и вопросов. Они задавались на личном приеме в общественной приемной.

«Из общего количества поступивших обращений 501 (51,2 процента) составляют жалобы по вопросам нарушения прав потребителей в сфере оказания услуг и выполнения работ, — отметили в региональном Управлении Роспотребнадзора. — Наибольшее количество обращений по-прежнему приходится на жилищно-коммунальный сектор (23,6 процента). Также преобладали жалобы в сфере связи (17,7 процента), бытовых услуг (17,7 процента) и финансовых услуг (10,4 процента)».

Торговые отношения, как и в предыдущем году, заметно волнуют жителей региона. В ведомстве подсчитали, что 478 обращений, или почти 49 процентов от их общего количества, были связаны с вопросами торговли. Причем в 103 случаях орловцы жаловались на дистанционную торговлю. Их обращения были связаны с нарушениями сроков поставки предварительно оплаченного товара, с отказом продавцов поставить товар по цене, указанной на сайте. Изменение цены на товар и отмена оплаченных заказов вошли в список самых популярных жалоб.

«В рамках полномочий Управлением потребителям даны разъяснения требований законодательства, выражена готовность при необходимости в оказании помощи при реализации права на судебную защиту, — говорят в Роспотребнадзоре. — Большое число обращений содержали требования имущественного характера, в связи с чем потребителям оказывалась помощь в составлении претензий в адрес хозяйствующих субъектов, разъяснялся алгоритм их действий в конкретных ситуациях. В ходе рассмотрения обращений в 8 процентах случаев указанные потребителями факты явились основаниями для выдачи хозяйствующим субъектов предостережений об устранении нарушений обязательных требований, 64 обращения (11 процентов) были переадресованы в другие органы по подведомственности рассмотрения, по 18 (3 процента) обращениям Управлением поданы исковые заявления в суд».

ИА «Орелград»