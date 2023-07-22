Орловец тайно «закредитовал» отца, чтобы сыграть на ставках

Страсть к азартным играм привела жителя Орла на скамью подсудимых.

В Орле вступил в силу обвинительный приговор суда, вынесенный в отношении местного жителя по делу о крупной краже. Именно так квалифицировали действия молодого человека следствие и суд. Между тем, обстоятельства хищения были примечательными. Установлено, что подсудимый решил раздобыть денег. В феврале прошлого года, находясь дома, он тайком взял мобильный телефон своего отца. Последний пользовался мобильным приложением одного из банков. Молодой человек сумел войти в приложение и тайком оформил на имя отца виртуальную кредитную карту с лимитом 196 000 рублей.

Деньги он не просто присвоил себе, а спустил их на ставках, которые дистанционно оформлял в одной из известных отечественных букмекерских контор. Игра по-крупному. Так, сначала он проиграл на ставке 46 000 рублей, через полчаса – еще 30 000 рублей. Оставшуюся сумму кредита он спускал до утра. Свои действия подсудимый повторил в апреле прошлого года. Он вновь стянул у отца телефон и оформил на него еще один кредит, на этот раз в сумме 110 тысяч рублей, полностью спустив на ставках и его.

Отец узнал об этом не сразу, а только после того, как банк начал присылать ему сообщения с требованием погашения кредитов. В суде орловец полностью признал вину. С его слов, он очень хотел сделать ставки и был уверен в том, что выиграет. Однако денег у него не было. И тогда он решил оформить кредит на своего отца. Юноша признался, что родитель не разрешал ему пользоваться своей банковской картой и телефоном, не разрешал оформлять на его имя кредитные карты и кредиты и уж тем более пользоваться данными средствами. По совокупности двух эпизодов краж суд приговорил орловца к выплате штрафа в сумме 140 000 рублей.

ИА «Орелград»