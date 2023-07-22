В Орле по приказу мэра проведут ярмарку вина

Постановление об организации специализированной тематической выставки-ярмарки издали власти.

Мэр города Орла Юрий Парахин распорядился провести с 11 по 13 августа специализированную тематическую выставку-ярмарку «Вино-Сыр, Хлеб-Мед на «Стрелке». Местом для ее размещения власти выбрали парк «Орловская крепость», расположенный на слиянии рек Оки и Орлика. Организатором выставки-ярмарки определена администрация города Орла в лице ее управления экономического развития. Последнему поручено обеспечить работу выставки-ярмарки в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Департаментам сельского хозяйства, промышленности и торговли Орловской области, а также ОПО «Союз Орловщины» мэр Парахин порекомендовал «привлечь к участию в выставке-ярмарке хозяйствующих субъектов, специализирующихся на производстве вина, сыра, меда, хлебобулочных изделий и сопутствующих товаров, при обязательном наличии необходимых сопроводительных документов на реализуемую продукцию».

Управлению ветеринарии Орловской области градоначальник посоветовал обеспечить прохождение ветеринарной экспертизы сельскохозяйственной продукции и продукции животного происхождения, реализуемой на выставке-ярмарке. УМВД России по городу Орлу соответственно рекомендовано обеспечить охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения в месте проведения мероприятия.

Режим работы выставки-ярмарки будет следующий: 11 августа — с 15.00 до 21.00 часа; 12 августа — с 10.00 до 21.00 часа. Отметим, что 11 августа на ярмарке будут работать тематические выставочные и ярмарочные зоны и павильоны «Вино» и «Сувениры», а 12 августа — «Фудкорт», «Сыр», «Хлеб», «Мед» и «Сувениры». Мэрия также утвердила перечень товаров, презентуемых и реализуемых торговцами. В его включена винодельческая продукция, за исключением коньяка, бренди и виноградной водки.

Торговать ею можно будет при наличии действующих лицензий на осуществление ряда видов деятельности: производство, хранение и поставки произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; закупка, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции; розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания; производство, хранение, поставки и розничная продажа произведенной сельскохозяйственными производителями винодельческой продукции.

Лицензия может быть выдана органом власти любого субъекта Российской Федерации, не обязательно по месту проведения ярмарки. Также в разрешенный перечень попали аксессуары для вина (штопоры, укупорка, сувенирная продукция, средства для охлаждения вина, специализированная мебель) и предметы интерьера (стеллажи, подставки для вина, книги и журналы о вине и т.д.). Торговать ими также разрешат только при наличии сопроводительных документов.

ИА «Орелград»