В Орле появился мусорный регламент

Услуга по утверждению нормативов образования отходов получила статус.

Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области утвердил административный регламент по предоставлению государственной услуги по утверждению нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Документ принят в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды». Аналогичный регламент, действовавший с 2019 года, признан утратившим силу. Новый документ определяет порядок предоставления департаментом указанной услуги и стандарт ее предоставления.

Кстати, данная услуга предоставляется индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, в результате хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы на объектах II категории. Выполнение административных процедур возложено при этом на областное управление экологического надзора и природопользования. Результатом предоставления государственной услуги является принятие решения об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение либо об отказе в этом. Кроме того, регламент регулирует порядок переоформления таких документов и выдачи их дубликатов.

Срок предоставления государственной услуги, согласно новому регламенту, не должен превышать 30 рабочих дней со дня регистрации заявления об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Основаниями для отказа может послужить наличие недостоверной информации в заявлении, отсутствие объекта, на котором предполагается размещение отходов, в государственном реестре, а также превышение объема отходов, предполагаемого для размещения, над имеющейся вместимостью объекта. Последнее будет проверяться в ходе инвентаризации.

За выдачу документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение придется платить государственную пошлину в размере 1600 рублей, за переоформление и выдачу дубликата — в размере 350 рублей. Иная плата за предоставление указанной услуги взиматься не должна. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявительных документов составляет 15 минут. Специалист, осуществляющий прием, должен иметь личную идентификационную карточку и именную настольную табличку. Для обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе один специалист вправе принимать только одного заявителя за раз. Одновременное консультирование или прием двух и более посетителей не допускаются.

ИА «Орелград»