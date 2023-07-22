В Орловской области нарастили сборы налогов

Рост наблюдается по всем направлениям и во все бюджеты.

Региональное управление налоговой службы в текущем году обеспечило рост поступлений во все бюджеты. Об этом говорится в заявлении Управления ФНС России по Орловской области. В качестве подтверждения приводится оперативная статистика. Согласно ей, по итогам первого полугодия 2023 года в консолидированный бюджет РФ на территории Орловской области было собрано в целом более 24 миллиарда рублей налогов. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года объем платежей увеличился на 3,1 миллиарда рублей.

«Поступления в федеральный бюджет за отчетный период составили около 6,6 миллиарда рублей, что на 34,2 процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, — сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС. — В бюджет территории мобилизовано порядка 17,5 миллиарда рублей с превышением на 1,4 миллиарда рублей к поступлениям соответствующего периода 2022 года».

Напомним, что уже несколько лет налоговая служба является главным администратором доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов. В данном направлении в текущем году показатели также растут. Сообщается, например, что в первой половине текущего года на территории Орловской области налоговики собрали около 11,1 миллиарда рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года объем платежей увеличился на 7,5 процента.

Тем временем, налоговая служба продолжает прием заявлений от организаций на вступление в налоговый мониторинг с 2024 года. Подать такое заявление необходимо не позднее 1 сентября 2023 года. Вместе с заявлением потребуется регламент информационного взаимодействия, информация об организациях и физических лицах, которые прямо или косвенно участвуют в компании и др. Для вступления в налоговый мониторинг организация должна соответствовать суммовым критериям: общая сумма налогов более 100 миллионов рублей, а выручка и стоимость чистых активов – 1 миллиард рублей. Показатели рассчитываются по данным бухгалтерской отчетности за календарный год, предшествующий году, в котором подается заявление о проведении мониторинга.

ИА «Орелград»