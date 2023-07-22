Владелец наркопритона в Орле ответил по закону

Вступило в силу решение по уголовному делу о незаконном потреблении наркотиков.

Дело еще весной рассмотрел Железнодорожный районный суд города Орла, а теперь оно вступило в законную силу и обращено к исполнению. Обвинение было предъявлено местному жителю, который ранее уже попадался на незаконном обороте наркотических средств и даже отсидел срок. В частности, в 2019 году в колонию общего режима за такое преступление его отправил Советский районный суд города Орла, а в сентябре прошлого года еще один приговор ему оформил Железнодорожный районный суд.

В рамках нового дела мужчина был обвинен в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 УК РФ. Следствие посчитало, что он систематически предоставлял помещения для потребления наркотических средств знакомым и не очень знакомым горожанам. Иными словами, бывший заключенный у себя дома организовал наркопритон, который, впрочем, проработал не очень долго. «Открыл заведение» мужчина в августе 2022 года, а уже в сентябре полиция этот наркопритон закрыла.

В качестве оплаты своих услуг орловец брал не деньги, а часть принесенных гостями с собой наркотиков, которые он употреблял вместе с ними. Последние, кстати, задерживались полицией после выхода из притона, прямо на улице. Их отправляли на медицинское освидетельствование, результаты которого также легли в доказательную базу следствия. Кроме того, в сентябре 2022 года сотрудники УКОН УМВД России по Орловской области провели в наркопритоне обыск, обнаружили и изъяли различные «характерные» предметы, хорошо известные наркоманам.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал полностью и в содеянном раскаялся. Он также заявил ходатайство об особом порядке судебного разбирательства, чтобы смягчить себе наказание. Суд приговорил его к 1 году и 4 месяцам лишения свободы. Однако к этому наказанию было присоединено неотбытое наказание по прошлогоднему приговору. В результате по совокупности владелец наркопритона получил 1 год и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»