Чиновники отказались от ремонта дороги до Шушляпино

На грубую «ошибку» колпнянским чиновникам указал арбитражный суд.

Арбитражный суд Орловской области вынес решение по иску общества с ограниченной ответственностью «Римекс» к администрации Колпнянского района о признании недействительной односторонней сделки. Дело в том, что чиновники объявили об одностороннем расторжении муниципального контракта и даже подали встречный иск. Предметом спора стал планировавшийся ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Ярище — Шушляпино в Колпнянском районе.

Как следует из материалов дела, в мае 2021 года между администрацией Колпнянского района и компанией «Римекс» был заключен муниципальный контракт на ремонт указанной выше дороги. Дальнейшие важные события последовали только в январе 2022 года. Подрядчик направил в администрацию письмо и сообщил, что проектируемая автомобильная дорога служит плотиной существующего пруда. Согласно ГОСТу, на таком участке необходима установка барьерного ограждения, что не было запланировано документацией.

Кроме того, на некоторых участках дороги, как указал подрядчик, уклон проезжей части превышает 60 процентов. Согласно правилам в подобном случае необходимо устройство прикромочных лотков с водоотводом, чего в планах также не было. Кроме того, было указано, что при устройстве асфальтобетонного покрытия возрастет нагрузка на водоотводные сооружения – кюветы. А они, как указал подрядчик, уже на тот момент значительно размывались. Последовал вывод — необходимы работы по укреплению кюветов. Но и они не были предусмотрены сметной документацией.

Выполнять работы за свой собственный счет подрядчик, естественно, не пожелал. Кстати, законодательством допускается увеличение цены контракта, но не более чем на 10 процентов. В данном случае необходимые дополнительные работы превышали указанный объем. Подрядчик впоследствии направил чиновникам еще одно письмо, в котором подробно перечислил, какие именно виды работ были упущены при составлении дефектной ведомости: укрепление кюветов, установка водосбросных устройств и барьерного ограждения.

Кроме того, при выезде на место оказалось, что существующие кюветы имеют размывы на площади более 60 процентов, то есть они практически отсутствуют. Водоотвод же осуществляется по проезжей части с размывом обочин и самой проезжей части. Подрядчик указал чиновникам, что работы по ремонту дороги следует начинать с обустройства кюветов и их укрепления, установки водосбросных лотков по откосу насыпи в кювет. Проектно-сметной документацией данные виды работ не были предусмотрены, но от подрядчика требовали дать на 6 лет гарантию качества выполненных работ.

Чиновники сначала ответили подрядчику, что предпринимаются меры для устранения недостатков, но в августе 2022 года приняли решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта. Обоснованием послужило то, что подрядчик так и не приступил к работам. Однако суд указал в своем решении на то, что подрядчик не мог приступить к работам, так как это зависело не от него. Чиновники же свои обязательства нарушили. Исковые требования были удовлетворены – арбитраж признал недействительным одностороннее расторжение муниципального контракта администрацией района.

ИА «Орелград»