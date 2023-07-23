Фото с «Вахты Памяти» может принести орловцам победу

Жителей региона позвали в международный медиапроект.

«Поисковое движение России» сообщило о старте международного медиапроекта «Мгновения поиска» им. А.И. Орлова». Принять в нем участие могут и жители Орловской области. «Если ты фотографируешь или снимаешь видео, то просто обязан принять участие в этом конкурсе!», — призывают организаторы. Конкурс проводится при поддержке Фонда президентских грантов. Его главная задача заключается в привлечении внимания общественности к деятельности по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества.

Но есть и такая задача как создание банка фотографий и видеоматериалов о деятельности поисковых отрядов. Напомним, в Орловской области ежегодно проводятся региональные этапы «Вахты Памяти», на которые съезжаются поисковики со всей страны. Сделанные во время этих поисковых работ фотоснимки и видео можно смело отсылать для участия в конкурсе. Организаторы предусмотрели несколько номинаций. Например, для фотографов предусмотрена номинация «Вахта Памяти». В ней можно представить кадры из поисковых экспедиций, а также фотографии, посвященные установлению судеб защитников Отечества, имена которых были установлены по результатам поисковых работ.

Кроме того, снимки можно направлять для участия в номинациях: «Я — поисковик!» (фотопортреты бойцов и командиров поисковых отрядов); «Дорога к обелиску» (фотографии с мероприятий по уходу за воинскими мемориалами); «Часть Движения» — (фотографии с атрибутами «Поискового движения России»; «Живем в поиске» (фотографии, связанные с другими направлениями поисковой работы); «Не только поиск» (фотографии, иллюстрирующие добрые дела, не связанные с поисково-исследовательской работой).

Номинации для видеографов: «История одного экспоната» (истории, посвященные находкам из экспедиций или экспонатам из поисковых музеев); «Мастер-класс» (образовательные уроки, советы по различным направлениям поисковой работы); «Вести с полей» (новости, истории, интересные факты из поисковых экспедиций); «Это нужно живым» (видеоролики, отвечающие на вопрос «Почему важно заниматься поисковой работой?»). Работы принимаются до 30 сентября, причем можно загрузить до пяти работ в каждой из номинаций. Длительность видео не должна превышать 5 минут. Принять участие в конкурсе могут поисковики из России, стран СНГ и Балтии. Все материалы должны соответствовать своду морально-этических правил участников «Поискового движения России».

Напомним, что в Орловской области в День памяти и скорби в Покровском районе были перезахоронены останки 313 советских солдат. Как сообщала пресс-служба губернатора, это были воины 399-й стрелковой дивизии, погибшие 11-13 февраля 1943 года в бою при первой попытке освобождения поселения. Останки бойцов подняли поисковики молодежного поискового объединения «Огненная дуга» во время межрегиональной весенней «Вахты Памяти». В ней приняли участие 62 члена отрядов «Безымянный солдат», «Казачий», «Росы», «Десантник», «Взлет» Орловской и Рязанской областей, военно-патриотического отряда «Звезда» Курганской области. В результате поисковых работ было обнаружено неучтенное санитарное захоронение бойцов и командиров 399-й стрелковой дивизии. Кстати, за поисковые сезоны 2022-2023 года в селе Топки было поднято 615 бойцов и командиров Красной Армии.

ИА «Орелград»