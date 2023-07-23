Орловца наказали за брендовые трусики

23.7.2023 | 12:07 Закон и порядок, Новости

Под финансовые санкции попал предприниматель из Урицкого района.

ИА «Орелград»

Арбитражный суд Орловской области в порядке упрощенного производства рассмотрел дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Клуб экспертов по маркетплейсам» к индивидуальному предпринимателю из поселка Нарышкино Урицкого района. Истец просил о взыскании крупной денежной компенсации за неправомерное использование товарного знака «COOLKIDS». Примечательно, что набором трусиков для девочек под указанным брендом орловский предприниматель торговал на интернет-площадке Wildberries.

Как следует из материалов дела, «Клуб экспертов по маркетплейсам» является правообладателем товарного знака «COOLKIDS», что подтверждается свидетельством, зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации. Данные реестра размещены в открытом доступе в сети на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности. В процессе мониторинга истец обнаружил на странице известного маркетплейса товар, который продавался под его брендом. Дело в том, что указанный сайт предоставляет возможность индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам и самозанятым гражданам размещать предложения о продаже товаров на виртуальной торговой площадке.

В данном случае торговцем оказался орловский ИП, которого истец, по сути, обвинил в неправомерном использовании объекта интеллектуальной собственности. У орловца, как выяснил суд, не было официально оформленного разрешения на право использования товарных знаков, поэтому торговля брендовыми трусиками для девочек была незаконной. Проверив все доводы, арбитраж иск удовлетворил и постановил взыскать в пользу истца с орловского предпринимателя 40 тысяч рублей компенсации за неправомерное использование товарного знака.

ИА «Орелград»

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