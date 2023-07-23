Орловцы почти 20 раз поблагодарили чиновников

23.7.2023 | 11:05 Новости, Общество

Озвучена текущая статистика диалога областных чиновников с населением.

ИА «Орелград»

Администрация губернатора и правительства Орловской области подвела итоги работы с обращениями граждан. Всего во втором квартале 2023 года в адрес губернатора и членов правительства поступило 2254 письменных обращения, в том числе 128 коллективных. Отмечается, что жители региона не только жаловались или о чем-то просили, но и выражали благодарность чиновникам за оперативное решение поставленных вопросов. Всего во втором квартале 2023 года поступило 19 благодарностей.
Из них лично губернатору Орловской области Андрею Клычкову поступило четыре благодарности: за оказанное содействие в решении вопросов о ремонте пешеходного тротуара по переулку 1-му Первомайскому в городе Болхове; об оказании финансовой помощи на ремонт памятника участнику Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; об оформлении медицинской документации на переосвидетельствование группы инвалидности; об организации ремонтных работ, направленных на сохранность мостового сооружения через реку Зуша в селе Измайлово Новосильского района.

Кроме того, семь благодарностей поступило сотрудникам медицинских учреждений региона, подведомственных региональному департаменту здравоохранения. Люди благодарили за благополучное для них решение вопросов лекарственного обеспечения, а также за лечение и оказание медицинской помощи. Четыре благодарности орловцы адресовали сотрудникам учреждений образования, подведомственных профильному департаменту, — за решение вопросов организации образовательного процесса и др.
Сообщается также, что во втором квартале 2023 года с учетом установленных сроков было рассмотрено 1878 письменных обращений. Из них 707, или 37,6 процента, были поставлены на контроль губернатором Орловской области, его заместителями и руководителями департаментов. 87 обращений было рассмотрено совместно с органами местного самоуправления, причем с выездом на место – 28. всего в отчетном периоде времени было положительно решено 429 вопросов, поступивших как в письменном, так и в устном виде.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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