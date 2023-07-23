Орловские квнщики купили шутки за 600 тысяч?

Информация о тендере появилась на информационном сайте закупок.

В Орле завершился отбор претендентов на оказание услуг по написанию игрового материала, коротких сценок (миниатюр) для команды КВН «Ровеньки» ОГУ имени И.С. Тургенева. Как следует из информации, размещенной на портале закупок, отбор был проведен методом сопоставления коммерческих предложений. Таковых поступило три, заказчик выбрал одного из них, отметив при обосновании выбора, что это добросовестный поставщик, качественно выполняющий свою работу.

Основанием для поиска «поставщика шуток» стало приглашение орловской команды для участия в телевизионной записи программы «Музыкальный фестиваль — КИВИН 2023». Мероприятие пройдет 30 июля в городе Светлогорске Калининградской области, в здании «Янтарь Холла». Приглашение орловской команде прислала дирекция программ КВН. Что касается условий тендера, то стоимость контракта была определена в сумме 599 900 рублей. Эта цена оказалась самой низкой из всех трех коммерческих предложений.

Техническое задание включало в себя: написание игровых блока на второй, третей минуте выступления конкурса «Приветствие» для персонажей команды КВН Ровеньки (Юра, Леша, Паша); написание коротких сценок для выходящих персонажей конкурса «Приветствие», команды КВН Ровеньки (Вике, Коле, Валдису); написание игровых номеров выступления для всех участников команды в конкурсе «Приветствие».

Также контрактом было предусмотрено: согласование ритма сценария с другими авторскими группами; фокусное прорабатывание коротких сценок и определения последовательности их в конкурсе «Приветствие» для команды КВН «Ровеньки»; проверка шуток при каждом сборе с командой КВН «Ровеньки»; разбор обратной связи от редакторов, исправление материала и дописывание шуток; читка команде материала основного и запасного. По результатам оказания услуг стороны подписывают акт приема-передачи услуг, отмечено также в конкурсной документации.

ИА «Орелград»