Под Орлом банк решил по суду разорвать договор с умершим заемщиком

Задолженность по кредитному договору финансисты требовали взыскать с наследников.

Покровский районный суд Орловской области рассмотрел дело о расторжении кредитного договора и взыскании задолженности по нему. Подробности поведала пресс-служба суда. Иск подал филиал одного из столичных банков, ответчиками стали трое местных жителей. Финансовая организация посчитала, что они являются наследниками умершего клиента, следовательно, они и должны отвечать по обязательствам. Однако суд проверил эту информацию и подтверждения ей не нашел.

В пресс-службе суда пояснили, что банк на основании договора в 2022 году выдал кредит местной жительнице на сумму около 56 тысяч рублей. Он был выдан сроком на 24 месяца под 25,8 процента годовых. Договор был подписан в электронном виде. При несвоевременном внесении ежемесячного платежа в счет погашения кредита или уплаты процентов за пользование им заемщик должен уплачивать банку неустойку в размере 20 процентов годовых.

В данном случае представители финансовой организации заявили, что заемщик обязательства по своевременному погашению кредита и процентов по нему исполнял ненадлежащим образом. Однако с августа 2022 года начала копиться задолженность. К марту 2023 года просроченные обязательства выросли до 67 тысяч рублей. Оказалось, что женщина умерла еще в июле 2022 года. Но поскольку «имущественное обязательство заемщика по возврату кредита неразрывно связано с личностью должника, то после ее смерти обязанность возвратить кредит банку не прекратилась».

Поэтому истец просил суд взыскать с установленных наследников задолженность по договору займа и расходы по оплате государственной пошлины. В судебном заседании было установлено, что зарегистрированных браков у умершей не было. Однако в архиве ЗАГСа нашлись записи актов о рождении ею троих детей, которых банк посчитал наследниками. Но оказалось, что наследственное дело после смерти матери детьми не заводилось.

«Судом также не выявлено наличие какого-либо недвижимого и движимого имущества у клиента, что следует из ответов регистрирующих органов, — говорится в информации суда. — Сведений о наличии счетов в банках в материалах дела не имеется. Суд пришел к выводу о том, что исковые требования не могут быть удовлетворены в связи с тем, что доказательств принятия наследства в установленном действующим законодательством порядке, а также какого-либо имущества у наследодателя на момент смерти истцом не представлено и судом не установлено».

ИА «Орелград»