Правила проведения ярмарок изменены в Орловской области

Поправки в собственное постановление внесло правительство региона.

«Порядок организации деятельности ярмарок на территории Орловской области» начал действовать в обновленной редакции. Поправки в него внесло правительство региона «в целях поддержания нормативной правовой базы в актуальном состоянии». Многие пункты этих правил переписаны и утверждены в новой редакции. В частности, документ предписывает властям на местах ежегодно не позднее 15 декабря разрабатывать и утверждать план организации ярмарок на предстоящий календарный год. При этом муниципалитеты обязаны строго руководствоваться архитектурными, градостроительными и строительными нормами и правилами, проектами планировки территории и правилами благоустройства. Кроме того, подобные решения должны приниматься «с учетом необходимости обеспечения территориальной доступности для населения муниципального образования тех или иных товаров».

Также власти городов и районов обязаны заранее и своевременно уведомлять Роспотребнадзор и Россельхознадзор о ярмарках, планируемых к проведению в предстоящем календарном году, и их организаторах». Еще один актуализированный пункт правил уточняет понятие «фермерские ярмарки». Таковыми отныне считаются специализированные ярмарки периодичного характера, организуемые на территории муниципального образования и предусматривающие продажу товаров, производимых гражданами.

Торговать на фермерских ярмарках разрешено не только главам и членам крестьянских (фермерских) хозяйств, но и самозанятым гражданам (физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»), а также гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимися садоводством, огородничеством и животноводством». Кстати, новые правила разрешают самозанятым лично выступать на ярмарках в качестве продавцов наряду с индивидуальными предпринимателями.

Кроме того, документом рекомендуется при организации ярмарок предусматривать их специализацию и предоставлять максимально возможное количество торговых мест, согласовывать наиболее полный перечень товаров, разрешенных к продаже, и всеми доступными способами привлекать российских, особенно местных, товаропроизводителей к участию в ярмарке. Кстати, схемой размещения торговых мест каждой ярмарки выходного дня должно предусматриваться предоставление не менее чем 90 процентов торговых мест для использования отечественными товаропроизводителями продовольственных товаров и другой сельхозпродукции, в том числе фермерами, самозанятыми и владельцами ЛПХ.

ИА «Орелград»